Расчеты «Гиацинт-С» разнесли опорники ВСУ на Южно-Донецком направлении
Артиллерия Вооруженных сил России подддерживает продвижение штурмовиков в зоне специальной военной операции. Расчеты 152-миллиметровых самоходных артиллерийских установок «Гиацинт-С» группировки войск «Восток» поразили украинские опорные пункты и технику на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщает Минобороны России.
В российском оборонном ведомстве отметили, что основная задача расчетов «Гиацинтов» - это контрбатарейная борьба, но их привлекают и к ведению огня по неприятельским укреплениям.
В МО РФ отметили, что представленный на кадрах расчет «Гиацинта-С» полностью состоит из добровольцев, которые стали участниками спецоперации около полугода назад - и уже за это время успели уничтожить множество целей.
Минобороны России отметило, что, помимо прочего, расчеты самоходок «Гиацинт» работают и по тыловым частям врага, оставляя его без снарядов и пополнений.
Ранее сообщалось, что РЭБ ВСУ не защитила артиллерию от летящего российского «Суперкама».
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.