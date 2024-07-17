Пресечена новая попытка ВСУ атаковать российский регион

Средства противовоздушной обороны (ПВО) пресекли новую попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать российскую территорию. Об этом заявило Минобороны России в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, около 9:15 утра по московскому времени дежурные военные сбили беспилотник самолетного типа над территорией Белгородской области. Подробности о районе уничтожения дрона и последствиях на земле в Минобороны не раскрыли.

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Ранее ведомство заявило, что в ночь на среду, 17 июля, ВСУ выпустили по России пять беспилотников. Один из них средства ПВО сбили в Белгородской области, еще по два — в Воронежской и Брянской. О разрушениях и пострадавших не сообщалось.