"Ланцет" сжег отданную ВСУ усадьбу агромагната Мирошниченко под Волчанском

Появились кадры удара российского дрона-камикадзе по роскошной загородной усадьбе депутата Волчанской городской думы, главы агрохолдинга "Хлебороб" Владимира Мирошниченко и его сына Максима.

Огромный двухэтажный дом в Харьковской области: со службами, ландшафтным дизайном и бассейном, - бизнесмен отдал для нужд ВСУ и те оборудовали в усадьбе пункт временного размещения. Об этом узнала российская разведка и в дом прилетел дрон-камикадзе "Ланцет".

Удар был нанесен с ювелирной точностью: беспилотник влетел в окно здания и взорвался внутри, практически не попортив фасад. Потом, конечно, начался пожар и усадьба сгорела со всем содержимым. Уничтожены трое боевиков, пишет канал РаZвед_ДоZор.