Греция собирается передать США 32 истребителя F-16 Block-30 для модернизации и последующей отправки Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на источники.

Отмечается, что Украина на данный момент ожидает 60 списанных F-16 из Дании, Норвегии и Нидерландов. При этом украинские власти говорят, что им нужно около 150 истребителей.

Берлин не хочет поставлять Украине F-16

«32 самолета Греции могли бы в какой-то степени сократить разрыв», — говорится в материале.



Греция планирует продать эту технику обратно в США, чтобы Вашингтон модернизировал ее и затем передал Киеву, рассказали собеседники издания на условиях анонимности.