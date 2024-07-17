Истребители-перехватчики российского производства МиГ-31БМ (в кодификации НАТО — Foxhound) широко востребованы благодаря своим исключительным летным характеристикам и мощной бортовой радиолокационной станции (РЛС). Об этом говорится в публикации американского издания Military Watch Magazine (MWM).

«Foxhound обладает не только большой дальностью действия, но и самой высокой в мире крейсерской скоростью, близкой к 2,3 числа Маха, и самым большим в мире радаром Н007 «Заслон»», — говорится в сообщении.



Издание отмечает, что «Заслон» более чем в три раза превышает размеры самых крупных радаров, используемых истребителями западных стран. В ходе специальной военной операции модернизированная версия радара позволяет самолетам реализовывать максимальную дальность ракет класса «воздух-воздух» Р-37М, что делает МиГ-31БМ эффективным средством воздушной обороны.

До этого сообщалось, что Нижегородский авиационный завод «Сокол», принадлежащий «Ростеху» передал министерству обороны РФ первую в 2024 году партию истребителей-перехватчиков МиГ-31, отремонтированных и модернизированных.