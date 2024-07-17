Российские военные рассказали, почему «Ланцет» невозможно остановить

Российские военнослужащие рассказали, почему барражирующий боеприпас «Ланцет» невозможно остановить.

Их не зря называют кошмаром ВСУ. Дроны оснащены оптико-электронной системой наведения - имеют умную головную часть с камерой. Все, что попадает в его прицел, гарантированно уничтожается. Корпус выполнен из композитных материалов, поэтому он практически не виден для ПВО. Против «Ланцетов» у врага ничего нет.

«Они, когда слышат его звук, уже разбегаются. Он неуязвимый. Даже если они попытаются в него стрелять, ничего у них не получится. Потому что тут все спрятано так, что он пойдет дальше, и у него очень большая скорость», - рассказал заместитель командира взвода БПЛА с позывным Карат.



У «Ланцета» есть несколько модификаций. Он может залетать примерно на 50 километров за линию фронта вглубь территории противника. На борту беспилотника до пяти килограммов взрывчатки. Уже на старте с катапульты скорость «Ланцета» составляет 80 км/ч.

В открытых источниках говорится, что с начала года «Ланцеты» поразили 2 000 вражеских целей. В реальности же цифра еще выше. Расчеты БПЛА не только удары наносят, но и артиллерию наводят и наступление корректируют.

Причем благодаря грамотной работе «иксоводы» до сих пор остаются неуязвимыми, находясь постоянно в движении и имея в запасе до 40 различных точек запуска.