В Германии неопознанные беспилотники следят за подготовкой украинских солдат. Об этом сообщило издание Politico.

Корреспонденты отметили, что у немецких военных есть подозрения начет того, кто может посылать беспилотники. Однако вместо того, чтобы вмешаться, они приказывают украинским военнослужащим включить потенциально враждебные дроны в свои учения в качестве подготовки.

Полковник Роланд Бескер пожаловался, что технически невозможно заблокировать все частоты, которые могут использовать для управления дронами.

До этого министр обороны Украины Рустем Умеров сообщал, что более 40 тыс. украинских военных прошли обучение по программе подготовки миссии Interflex. Operation Interflex — это программа подготовки военнослужащих ВСУ по стандартам Вооруженных сил Соединенного Королевства. Программа организована Лондоном совместно со странами-участниками Объединенного экспедиционного корпуса и другими союзниками. Ее обучение финансируется Британией.