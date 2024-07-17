Раскрыты подробности готовящегося обмена пленными между РФ и Украиной

Россия и Украина планируют обмен пленными по формуле «90 на 90» при посредничестве ОАЭ.

Об этом в среду, 17 июля, сообщил Bloomberg со ссылкой на источник.

— В результате обмена общее число заключенных, обмененных при посредничестве ОАЭ в этом году, достигнет почти 1400 человек, — говорится в материале издания.



Это будет уже шестой за текущий год обмен, в организации которого помогли ОАЭ.

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До этого стало известно, что Украина планирует провести масштабный обмен военнопленными с Россией. Объединенные Арабские Эмираты оказывают содействие в этом процессе. Сейчас в российском плену находятся более 400 женщин-военнослужащих.

В ходе переговоров с подконтрольной Украине территории в конце июня были возвращены 90 военных Вооруженных сил России. Взамен ВСУ передали 90 украинских военных. Российских солдат доставили в Москву на самолетах военно-транспортной авиации.

14 июня уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова разместила список пленных бойцов ВСУ, готовых в ближайшее время вернуться на Украину. В них значатся 430 пленных военнослужащих.