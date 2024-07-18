Беспилотники уничтожены в Брянской области

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа над Брянской областью. Об этом рассказал губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

В результате воздушной атаки никто не пострадал, разрушений не выявлено. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Российские военные ранее этой ночью отразили попытку атаки надводного беспилотника в Севастополе. Безэкипажный катер был уничтожен.

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Также опасность атаки безэкипажных катеров была объявлена в Новороссийске Краснодарского края. Жителей первой береговой линии призвали по возможности оставаться дома, укрывшись в комнатах без окон.