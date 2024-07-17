Стало известно о появлении в Харькове колонны техники НАТО

Марочко: Киев перебросил в Харьков колонну натовской техники
Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что колонна натовской техники накануне ночью прибыла в Харьков.
Об этом информирует ТАСС.
Отмечается, что в состав вошли шесть автомобилей с боеприпасами, четыре автомобиля с личным составом, два БТР, РСЗО «Град», а также три единицы САУ западного производства.
В Польше заявили о подготовке НАТО к войне
Ранее в небе над Харьковом был замечен самолёт ВВС Британии.
Кроме того, в Харькове заметили «свежее» пополнение французских наёмников.