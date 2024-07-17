Мобилизация: последние новости на сегодня 17 июля 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 17 июля 2024, в материале «Рамблера».

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Медведев пригласил экс-лидера Pink Floyd Уотерса выступить перед бойцами СВО

Заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев рассказал, что ценит творчество бывшего лидера рок-группы Pink Floyd Роджера Уотерса и ценит его понимание причин проведения специальной военной операции, сообщают «Аргументы и факты».

Политик пригласил музыканта выступить с концертами перед российскими бойцами.

«И я рад, что он меня не разочаровал», — отметил Медведев.

Герасимов отметил успехи группировки «Восток» в Урожайном и вручил награды

Начальник Генштаба России Валерий Герасимов посетил командный пункт группировки войск «Восток», сообщает RT.

Он заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Александра Санчика. Герасимов отметил успехи бойцов при освобождении населённого пункта Урожайное.

Он вручил госнаграды и пообщался с офицерами, которые участвовали в штурме.

Компания «ФОРЭС» выплатит 15 млн рублей за первый сбитый F-15 или F-16

Российская компания «ФОРЭС» выплатит 15 млн рублей за первый сбитый в зоне проведения специальной военной операции истребитель F-15 или F-16, сообщает RT со ссылкой на заместителя исполнительного директора компании Илью Потанина.

Об этом он заявил на вручении денежных вознаграждений за уничтожение танков стран Североатлантического альянса.

Вознаграждение за первый самолет составит 15 млн рублей. За каждый уничтоженный танк Abrams или Leopard уже выплачено по 500 тысяч рублей.