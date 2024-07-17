Спецоперация на Украине 17 июля: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 17 июля 2024 года.

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Российская артиллерия уничтожила БМП "Мардер" с украинским десантом

Расчеты российских реактивных систем залпового огня РСЗО «Град» уничтожили немецкую БМП «Мардер» с десантом Вооруженных сил Украины, сообщает РИА Новости.

Артиллеристы вычисляют координаты целей на основании разведки и наносят удары по противнику.

Своевременную доставку всего необходимого в достаточных объёмах обеспечивают подразделения материально-технического обеспечения группировки.

Операторы FPV-дронов уничтожили опорник ВСУ в Запорожской области

Операторы российских FPV-дронов уничтожили опорный пункт противника, сообщает телеканал «Звезда».

Это произошло на Ореховском направлении в Запорожской области.

Благодаря совместной работе с разведывательным беспилотником блиндаж Вооруженных сил Украины удалось уничтожить.

Минобороны сообщило о захвате позиций ВСУ штурмовиками

Штурмовые подразделения российских войск захватили и зачистили позиции противника, сообщает ТАСС.

В плен были взяты солдаты Вооруженных сил Украины. Военнослужащие на одном из участков в зоне проведения спецоперации с помощью разведывательных беспилотников обнаружили скопление боевиков ВСУ, укрывавшихся на позициях.

Уточняется, что разведчики с дронов сопровождали прохождение группы по позициям врага. Это помогло координировать действия с воздуха и подсказывать о возможных очагах сопротивления в окопах.