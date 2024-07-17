Спецоперация на Украине 17 июля: последние новости на сегодня
Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 17 июля 2024 года.
Российская артиллерия уничтожила БМП "Мардер" с украинским десантом
Расчеты российских реактивных систем залпового огня РСЗО «Град» уничтожили немецкую БМП «Мардер» с десантом Вооруженных сил Украины, сообщает РИА Новости.
Артиллеристы вычисляют координаты целей на основании разведки и наносят удары по противнику.
Своевременную доставку всего необходимого в достаточных объёмах обеспечивают подразделения материально-технического обеспечения группировки.
Операторы FPV-дронов уничтожили опорник ВСУ в Запорожской области
Операторы российских FPV-дронов уничтожили опорный пункт противника, сообщает телеканал «Звезда».
Это произошло на Ореховском направлении в Запорожской области.
Благодаря совместной работе с разведывательным беспилотником блиндаж Вооруженных сил Украины удалось уничтожить.
Минобороны сообщило о захвате позиций ВСУ штурмовиками
Штурмовые подразделения российских войск захватили и зачистили позиции противника, сообщает ТАСС.
В плен были взяты солдаты Вооруженных сил Украины. Военнослужащие на одном из участков в зоне проведения спецоперации с помощью разведывательных беспилотников обнаружили скопление боевиков ВСУ, укрывавшихся на позициях.
Уточняется, что разведчики с дронов сопровождали прохождение группы по позициям врага. Это помогло координировать действия с воздуха и подсказывать о возможных очагах сопротивления в окопах.