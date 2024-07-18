Минобороны сообщило о поражении БПЛА ВСУ в зоне проведения СВО

Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" поразил в зоне проведения специальной военной операции украинский беспилотник. Об этом сообщило Минобороны РФ, которое распространило видео уничтожения БПЛА.

"В процессе несения боевого дежурства расчеты ЗРПК "Панцирь-С1" обнаружили воздушную цель, идентифицированную как ударный беспилотный летательный аппарат. В результате грамотных действий расчетов ударный дрон, находящийся на вооружении ВСУ, был взят на сопровождение и уничтожен", - говорится в сообщении.



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Уточняется, что в ходе специальной военной операции расчеты самоходных зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1" обеспечивают защиту подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации от средств воздушного нападения различного типа.