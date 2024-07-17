Штурмовики «Севера» захватили и зачистили позиции ВСУ

Штурмовые подразделения Северной группировки ВС РФ захватили и зачистили украинские позиции, взяв в плен солдат ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

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"Военнослужащие штурмовых подразделений группировки войск "Север" на одном из участков в зоне проведения СВО с помощью разведывательных БПЛА обнаружили скопление боевиков ВСУ, укрывавшихся на позициях. Боевики ВСУ предприняли очередную попытку атаковать позиции наших войск и встретили ожесточенный отпор. Передвижение живой силы и техники было вскрыто разведчиками. По боевикам было нанесено огневое поражение. После работы операторов дронов, позиции боевиков начинают зачищать штурмовики. Это наиболее подготовленные военнослужащие, которые заточены под резкие маневренные броски и ближний контакт с противником", - говорится в сообщении.



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Уточняется, что разведчики с дронов сопровождали прохождение группы по позициям врага. Это помогло координировать действия с воздуха и подсказывать о возможных очагах сопротивления в окопах.