Штурмовики "Севера" захватили и зачистили позиции ВСУ
Штурмовые подразделения Северной группировки ВС РФ захватили и зачистили украинские позиции, взяв в плен солдат ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.
"Военнослужащие штурмовых подразделений группировки войск "Север" на одном из участков в зоне проведения СВО с помощью разведывательных БПЛА обнаружили скопление боевиков ВСУ, укрывавшихся на позициях. Боевики ВСУ предприняли очередную попытку атаковать позиции наших войск и встретили ожесточенный отпор. Передвижение живой силы и техники было вскрыто разведчиками. По боевикам было нанесено огневое поражение. После работы операторов дронов, позиции боевиков начинают зачищать штурмовики. Это наиболее подготовленные военнослужащие, которые заточены под резкие маневренные броски и ближний контакт с противником", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что разведчики с дронов сопровождали прохождение группы по позициям врага. Это помогло координировать действия с воздуха и подсказывать о возможных очагах сопротивления в окопах.
"Мы не гонимся за наградами. Мы гонимся за целью выполнить задачи СВО. Наши подразделения ничего не боятся. Все уже более опытные считаются, новобранцев нет, так сказать, работаем с опытными бойцами. Они как такового противника вообще не боятся, они готовы с ним рубиться днем и ночью", - сказал командир штурмового отряда с позывным Джимми, его цитирует оборонное ведомство.