Над Харьковом заметили самолет ВВС Британии

Учебно-пилотажный самолет Grob Prefect T1 британских ВВС замечен над Харьковской областью. Это следует из данных портала Flightradar24.com.

© Сергей Бобылев/ ТАСС

По его сведениям, самолет двигался на уровне около 6 тыс. м со скоростью порядка 798 км/ч.

В Британии рассказали о контроле за воздушным пространством Украины. Как НАТО помогает Киеву отражать готовящиеся удары?

В районе 23:00 мск 16 июля он пролетел над территориями ДНР и Запорожской области, далее - над Сумской, Харьковской и Черниговской областями Украины и ушел в сторону Одессы.