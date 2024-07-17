Вашингтон дал карт-бланш президенту Украины Владимиру Зеленскому на нанесение новых ударов по территории России. Об этом заявил в интервью ТАСС глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

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"В Вашингтоне продолжают раскручивать спираль эскалации. Там пытаются оправдать собственные преступления и выгородить Киев. Более того, режиму Зеленского дают карт-бланш на нанесение американским оружием новых ударов по российской территории", - отметил дипломат.



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Он подчеркнул, что в США "продолжают грезить иллюзиями собственного превосходства" и рассчитывают нанести России "стратегическое поражение", а затем "отсидеться в безопасности за океаном".

"Мало кто в американской элите осознает риски подобного самообмана, замешанного на высокомерии и недооценке противника. Последствия могут быть непредсказуемыми и для США, и для всего мира", - предостерег Полищук.



Он также указал, что вне всяких сомнений ракетная атака на Севастополь обеспечивалась американскими военными специалистами. "Они осуществляли целенаведение, используя барражировавший в том районе беспилотник Пентагона. На этот счет американскому послу в Москве и властям США были сделаны жесткие представления с предельно четким сигналом, что возмездие за теракт будет неотвратимым, - продолжил дипломат. - Что касается безопасности российского Крыма и его жителей, то она является безусловным приоритетом. Делается все, чтобы она была надежно обеспечена"