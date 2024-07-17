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Медведев пригласил экс-лидера Pink Floyd Уотерса выступить перед участниками СВО

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев пригласил сооснователя и бывшего лидера группы Pink Floyd Роджера Уотерса выступить с концертами перед участниками СВО.

Медведев пригласил экс-лидера Pink Floyd выступить перед участниками СВО
© РИА Новости / Екатерина Штукина

Об этом он заявил в интервью сайту «Аргументы и Факты».

«...приглашаю его выступить с концертами перед участниками специальной военной операции. Уверен, наши ребята это выступление высоко оценят», — сказал Медведев.

Медведев высказался о сроках начала СВО

Ранее Уотерс заявил, что Западу плевать на принцип верховенства права.

Также Уотерс рассказал, что в Лондоне скучают по RT.

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