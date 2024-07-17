Медведев пригласил экс-лидера Pink Floyd выступить перед участниками СВО

Медведев пригласил экс-лидера Pink Floyd Уотерса выступить перед участниками СВО
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев пригласил сооснователя и бывшего лидера группы Pink Floyd Роджера Уотерса выступить с концертами перед участниками СВО.
Об этом он заявил в интервью сайту «Аргументы и Факты».
«...приглашаю его выступить с концертами перед участниками специальной военной операции. Уверен, наши ребята это выступление высоко оценят», — сказал Медведев.
Медведев высказался о сроках начала СВО
Ранее Уотерс заявил, что Западу плевать на принцип верховенства права.
Также Уотерс рассказал, что в Лондоне скучают по RT.