Пентагон сообщил об ускорении разработки гиперзвуковых ракет

США планируют ускорить реализацию программ по разработке и испытанию гиперзвукового оружия. Об этом сообщил представитель Министерства обороны страны Патрик Райдер.

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«Мы будем работать над ускорением разработки и испытаний гиперзвуковых вооружений», – заявил Райдер.



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В США действует несколько программ по разработке гиперзвукового оружия. Представитель Пентагона напомнил, что недавно в стране были проведены испытания гиперзвуковой ракеты над Тихим океаном.

Райдер подчеркнул, что Штаты по-прежнему привержены развитию гиперзвукового оружия в соответствии со своей стратегией нацобороны.

Напомним, ранее в конгрессе испугались быстрой адаптации ВС России к западному оружию. Американские законодатели обеспокоены подорванной репутацией оружия США.