Россию признали страной с самой массовой артиллерией в мире

Россия обладает самым большим количеством артиллерийских систем и имеет хорошо налаженную систему поставок боеприпасов. Говорится в публикации Forbes.

© РИА Новости

Как отметили авторы материала, у российских Вооруженных сил больше артиллерии, чем у любой другой армии в мире. Количество артиллерийских орудий в три раза превышает количество орудий в армии США, передает РИА «Новости».

В России формируют новую госпрограмму вооружений

Москва использует как самоходные гаубицы советской эпохи, например, 2С19 «Мста-С», так и более новые системы, такие как 2С33 «Мста-СМ2». Кроме того, Россия создала надежную систему поставок и производит до 250 тыс. снарядов ежемесячно, подчеркнуло издание.

Напомним, как отметили в Минобороны, интенсивность стрельбы российской артиллерии сегодня «высока, как никогда. Расход боеприпасов очень высокий, позиции ВСУ наши артиллеристы буквально заливают огнем».