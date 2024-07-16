Пентагон ускорит разработку гиперзвуковых ракет

Соединенные Штаты намерены ускорить реализацию своих программ по разработке и испытанию гиперзвуковых ракет, рассказал на традиционном брифинге официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. Об этом пишет РИА «Новости».

По его словам, специалисты продолжат разработку ряда программ. В их рамках, добавил он, будут проведены испытания.

Райдер напомнил, что ВВС США уже провели испытания гиперзвуковой ракеты над Тихим океаном.

«Мы по-прежнему привержены развитию гиперзвуковых вооружений в соответствии с нашей стратегией национальной обороны», — подчеркнул чиновник.



Напомним, что американские военные осуществили первый успешный пуск полноценного прототипа гиперзвуковой ракеты «воздух-земля» в декабре 2022 года.

Согласно данным телеметрии, все поставленные задачи были выполнены.