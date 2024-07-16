Пентагон оценил перспективы развития отношений с Грузией

США планируют продолжать военное сотрудничество с Грузией, несмотря на отмену запланированных ранее учений. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

12 июля США США на неопределенный срок заморозили оказание новой помощи Грузии. Решение было принято на фоне принятия в Грузии закона об об иноагентах. Также США обвиняют представителей партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» в распространении дезинформации.

Весной 2024 года в Грузии был принят закон об иностранных агентах, который вызвал критику со стороны США и ЕС. Они опасаются, что закон может затронуть организации и СМИ, поддерживаемые ими за рубежом. Документ предусматривает создание реестра иностранных финансируемых неправительственных организаций и СМИ.

3 июня председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал закон об иноагентах, несмотря на попытки президента Саломе Зурабишвили остановить его принятие, передает «Радиоточка НСН».