Появилось видео удара хуситов по нефтяному танкеру

В интернете появилось видео атаки боевиков йеменского движения «Ансар Алла» (хуситы) на нефтяной танкер CHIOS Lion, принадлежащий Греции и шедший под флагом Либерии. Ролик опубликовал Telegram-канал «Военный Осведомитель».

На кадрах безэкипажный катер хуситов на большой скорости приближается к судну и взрывается у его борта, что вызывает сильный пожар. Огонь охватывает как минимум треть корабля.

Особенности устройства разглядеть невозможно — автор видео тщательно заблюрил его.

Вместе с тем, отметили журналисты, огонь был быстро потушен и корабль не получил серьезных повреждений. После нападения он самостоятельно развернулся и направился в ближайший порт.

Лидеры хуситов, в свою очередь, сообщили, что произвели удачные атаки на еще два судна — танкеры Bentley I и Olvia.Они добавили, что подозревают владельцев кораблей в связях с Израилем.