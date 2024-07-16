В Генштабе ВСУ признали потерю Урожайного и отступление из Крынок

Украинские войска отступили из населенного пункта Урожайное Донецкой Народной Республики и потеряли плацдарм на левом берегу Днепра. Об этом изданию Liga.net сообщил собеседник в Генштабе ВСУ.

"ВСУ пришлось отступить из села Крынки, расположенного на левом берегу Днепра в Херсонской области, а также из поселка Урожайное" Волновахского района ДНР, отметил источник СМИ.

По его словам, в обоих населенных пунктах было невозможно дальше удерживать позиции.

"В Крынках бои сместились на острова. Держать рубеж в населенном пункте не было смысла из-за масштабных разрушений зданий и укрытий", - сказал источник.



Аналогичная ситуация, по словам собеседника, сложилась и в Урожайном.

"Позиции разрушены и непригодны для использования, личный состав не мог выполнять задачи. В целях сохранения жизней бойцы были вынуждены отступить", - подчеркнул представитель Генштаба.



Белоусов поздравил военнослужащих бригад, освобождавших Урожайное

Минобороны РФ сообщало об освобождении Урожайного 14 июля. 12 июля губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил ТАСС, что ВСУ прекратили попытки переправить крупные группы на левый берег Днепра в Херсонской области после провала в Крынках. Чиновник отмечал, что "враг выброшен с левобережья, бои переместились на острова".