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В Эстонии введут обременительный налог на оборону

В Эстонии введут обременительный налог на оборону до 2027 года. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы МИД страны и лидер парламентской партии «Ээсти-200» Маргус Цахкна, передает ТАСС.

В Эстонии введут обременительный налог на оборону
© globallookpress.com

По его словам, данный налог станет «серьезным налоговым бременем для общества».

«Предполагается, что налог на оборону будет многокомпонентным, и его главная идея состоит в том, что в финансирование обороны и безопасности в широком смысле будут вносить вклад все слои общества в зависимости от уровня доходов», — добавил Цахкна.

Он отметил, что новый налог введут до марта 2027 года, когда в Эстонии пройдут следующие парламентские выборы.

Ранее сообщалось, что республика за два года приобрела больше боеприпасов, чем за предыдущие 30 лет.