В США рассекретили данные о первом ядерном испытании

Первое в истории человечества испытание ядерного оружия привело в Соединенных Штатах к радиоактивному заражению территории площадью примерно 2,6 тыс. кв. км. Об этом свидетельствуют рассекреченные документы правительства США, обнародованные общественной исследовательской организацией "Архив по национальной безопасности" (National Security Archive) при столичном Университете имени Джорджа Вашингтона.

Опубликованные ею данные касаются последствий проведения 16 июля 1945 года ядерного взрыва на полигоне Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико в рамках "Проекта "Манхэттен". Это испытание, как и часть полигона, на котором был произведен подрыв плутониевой бомбы имплозивного типа, получило название Trinity. Как отмечает "Архив по национальной безопасности", в результате этого взрыва радиоактивному загрязнению подверглось "свыше 1 тыс. кв миль (более 2,6 тыс. кв км - прим. ТАСС) территории штата [Нью-Мексико]", хотя часть продуктов испытания распространилась настолько далеко на север, что достигла Канады.

Через шесть недель после испытания в районе его проведения наблюдалась "достаточно высокая радиоактивность на поверхности земли на участке примерно 100 миль (161 км) в длину и 30 (48 км) миль в ширину", говорится в рассекреченном отчете Лос-Аламосской национальной лаборатории. В нем также признается, что "гамма-излучение, поддающееся измерению, но очень малой интенсивности, было обнаружено в Санта-Фе (Нью-Мексико), Лас-Вегасе (штат Невада) <...> и даже Тринидаде (штата Колорадо)" приблизительно в 418 км от места взрыва.

Другие опубликованные организацией рассекреченные документы властей в Вашингтоне посвящены первым с участием американского президента учениям по отработке действий в ответ на внезапный ядерный удар по США. Эти учения состоялись в октябре 1977 года, главой американской администрации был в те годы Джимми Картер. По воспоминаниям тогдашнего заместителя помощника президента США по национальной безопасности Дэвида Эрона, учения, проводившиеся в виде селекторного совещания по телефону, прошли, мягко говоря, скомканно.