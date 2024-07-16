NYT: Киев планирует прекратить боевые действия с помощью переговоров

Газета The New York Times (NYT) сообщает, что Украина планируют прекратить боевые действия с помощью мирных переговоров.

Согласно информации источника, в данный момент Киев работает над разработкой плана по окончанию конфликта с Россией. The New York Times также утверждает, что это косвенно подтверждается недавними словами Владимира Зеленского о том, что на следующий мирный саммит необходимо пригласить представителей России.

«Поскольку война достигает отметки в два с половиной года, Украина реализует план по переговорному прекращению боевых действий. Президент Владимир Зеленский заявил в понедельник, что он хотел бы провести второй международный саммит мира в конце этого года и что российские официальные лица должны присутствовать на нем. Москву не пригласили на предыдущий саммит, который состоялся в Швейцарии в прошлом месяце», — сообщает издание.



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