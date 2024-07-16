Минобороны Украины вернуло ВСУ переданные для утилизации боеприпасы

Министерство обороны Украины заявило, что вернуло украинским военным боеприпасы различных калибров, которые изначально должны были утилизировать.

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Так, в ВСУ вернули предназначенные для утилизации артиллерийские выстрелы, боеприпасы к стрелковому оружию, комплектующие элементы, в том числе взрыватели.

Минобороны заявило, что это делается в рамках поиска внутренних резервов для обеспечения ВСУ боеприпасами.

Ранее президент Чехии Петр Павел сообщил, что Украина в июле и августе этого года в рамках чешской инициативы получит по 50 тыс. боеприпасов.