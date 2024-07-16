В Белгородской области ограничат въезд в ряд населенных пунктов

Въезд в 14 населенных пунктов Белгородской области ограничат с 23 июля из-за сложной оперативной обстановки, пропускать будут только взрослых мужчин при ряде ограничений. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. ТАСС

На въездах установят КПП, пропуск общественного транспорта в эти населенные пункты будет запрещен. Чтобы попасть туда, нужно будет подать заявку, а пускать будут только взрослых мужчин в бронежилетах и в сопровождении военных. Вечерняя Москва

Нести службу на КПП будут представители силовых структур. Для этого передадут 14 бетонных модульных укрытий. Говорит Москва