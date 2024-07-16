В ООН начали проверку убийства «Азовом»* военного РФ

Управление ООН по правам человека начало расследование по факту убийства российского пленного боевиками «Азова». Об этом «Известиям» сообщила официальный представитель управления Элизабет Троссел.

По ее словам, ООН известно о видеозаписи расстрела военнослужащего РФ, опубликованной батальоном «Азов» на своем YouTube-канале и о статье в The New York Times, в которой говорится об убийствах сдавшихся российских военных.

«Управление расследует оба инцидента в соответствии со своей стандартной методологией мониторинга соблюдения прав человека», — добавила Троссел.



Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о расстреле российского военнослужащего боевиками «Азова». Он назвал последних «фашистами», которым «нужно уничтожать». Следственный комитет РФ также начал расследование обстоятельств произошедшего.

*запрещенная в России террористическая организация