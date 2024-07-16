Politico: шведская модель призыва в армию заинтересовала другие страны Европы

Шведская модель призыва на военную службу привлекает другие страны Европы на фоне дефицита кадров в их вооруженных силах. Об этом сообщило европейское издание Politico.

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По его информации, через систему отбора на военную службу в Швеции ежегодно проходят более 100 тыс. подростков, из которых самых подходящих по физическим и психологическим параметрам кандидатов в итоге берут в армию. В настоящее время на эту модель все больше внимания обращают страны, столкнувшиеся с нехваткой военных кадров, включая Великобританию, Германию и Нидерланды. Так, несколько недель назад глава Минобороны Германии Борис Писториус посетил Стокгольм и осмотрел центр тестирования выпускников школ на готовность к военной службе. Позже он заявил, что высоко оценивает преимущества шведской системы призыва, которая позволяет создать сильный резерв кадров.

Как пишет издание, представители руководства Нидерландов также посещали шведский центр, а несколько бывших высокопоставленных британских чиновников, включая экс-главу службы внешней разведки Соединенного Королевства MI6 Алекса Янгера, высказывались о достоинствах шведской модели призыва.

Военный призыв был введен в Швеции в 1901 году и вместе с гражданской повинностью и всеобщей службой является частью общей воинской обязанности. В 2009 году было принято решение о приостановке призыва в армию в мирное время. В марте 2017 года призыв на военную службу был возобновлен. Согласно постановлению правительства от декабря 2014 года, направляемые в зону военных действий могут быть призваны на переподготовку.