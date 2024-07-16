Чешская фирма построит на Украине завод по выпуску боеприпасов

Чешская компания Sellier & Bellot планирует построить на Украине завод по производству боеприпасов, сообщил премьер-министр Чешской Республики Петр Фиала на пресс-конференции после совместного заседания правительств Чехии и Украины в Праге. Газета.Ru

По его словам, представители фирмы подписали с украинскими коллегами соответствующее соглашение. RT на русском

Ранее президент Чехии Петр Павел сообщил, что Украина в июле и августе этого года в рамках чешской инициативы получит по 50 тыс. боеприпасов. Lenta.ru