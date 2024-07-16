В США описали сценарий российского ядерного удара в космосе

США следует усилить защиту своих спутников, находящихся на низкой околоземной орбите, от ядерных угроз. Об этом сообщает SpaceNews.

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Издание описывает самый тревожный сценарий, согласно которому Россия или Китай могут ядерным ударом уничтожить один из американских околоземных спутников, что приведет к возникновению электромагнитного импульса и выбросу в радиационные пояса Земли высокоэнергетических частиц, которые создадут угрозу для спутников, находящихся на околоземной орбите высотой от 160 до 2000 километров.

«Высотный ядерный взрыв увеличит пиковый поток радиации в некоторых частях поясов Ван Аллена на три-четыре порядка, что приведет к выходу из строя в течение недель или месяцев большинства, если не всех спутников на низкой околоземной орбите, которые специально не защищены от этой угрозы», — говорится в публикации.



В апреле издание сообщило, что в ходе 39-го Космического симпозиума заместитель министра обороны США по исследованиям и разработкам Хайди Сю заявила о необходимости американской частной промышленности разрабатывать доступную радиационно-стойкую электронику, которая бы обеспечила стабильную работу спутников на околоземной орбите.

Путин высказался об обмене ядерными ударами

В феврале американские СМИ сообщили о якобы имеющихся у России планах разместить ядерное оружие в космосе. В том же месяце президент РФ Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию назвал сообщения о планах России разместить такое оружие в космосе вбросом.