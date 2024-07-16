Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов посетил командный пункт группировки войск «Восток» в зоне спецоперации и вручил госнаграды. Об этом сообщили сегодня в Минобороны России.

По данным военного ведомства, первый заместитель министра обороны заслушал доклад о сложившейся обстановке в зоне ответственности группировки войск «Восток», отметил «ее успехи при освобождении населенного пункта Урожайное», а также и поставил задачи «на дальнейшие действия».

«Генерал армии Валерий Герасимов вручил государственные награды военнослужащим, наиболее отличившимся при освобождении населенного пункта Урожайное, и поблагодарил их за мужество и отвагу», - говорится в сообщении.



Также Герасимову были показаны образцы успешно используемых боевых роботизированных комплексов.

Герасимов приехал на передовой пункт управления войсками в Запорожье

Напомним, что в ходе активных боевых действий российские войска освободили за неделю населенные пункты: Сокол, Чигари, Яснобродовка и Восход (ДНР). А 13 июля стало известно, что российские военнослужащие водрузили флаг над зданием администрации села Урожайное.