Военкор рассказал, что нужно искоренить в армии в первую очередь

Солдаты должны видеть в службе возможности для социального развития. Чтобы добиться этого, руководству следует обеспечить «чистоту процесса обучения» без принуждения военнослужащих к «копанию канав и подметания плацов».

Такое мнение Александр Сладков выразил в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Мы боремся за то, чтобы чистота процесса обучения была стопроцентной, коэффициент воздействия всех участников был стопроцентным. Чтобы они не копали какие-то канавы, чтобы они не мели улицы и плацы. Они должны заниматься, эти ребята. Мы должны сделать так, чтобы они полюбили армию. Наша задача — сделать армию для них родной с точки зрения социального развития человека, который попадает в армию, его социального лифта. И с точки зрения серьёзного отношения командиров к своим солдатам. Армия — это не наказание. Это не какая-то трагичная неизбежность для человека, который вынужден год выкинуть своей жизни для того, чтобы там, где-то помаршировать и почистить картошку. Мы же стремимся к совершенству».



Ранее военкор Сладков призвал включить в список участников СВО «каждого, кто с оружием» защищал территории РФ от ВСУ.