Назван размер награды за первый уничтоженный F-16

Военнослужащий, первый сбивший американский истребитель F-16, получит 15 миллионов рублей. Такую награду за уничтожение самолета объявила российская компания «ФОРЭС». Слова директора организации Ильи Потанина приводит Минобороны в Telegram.

Потанин также вручил награды военнослужащим, уничтожившим танки Abrams и Leopard в зоне проведения спецоперации. По словам директора «ФОРЭС», церемония стала уже седьмой. Размер выплаты за каждый танк составил 500 тысяч рублей.

Глава компании пообещал премировать бойцов за каждый сбитый F-16 или F-15. 15 миллионов рублей будет выплачено только за первый уничтоженный самолет. Размер выплат в последующих случаях Потанин не уточнил.

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15 июля Объединенная авиастроительная корпорация передала Минобороны партию модернизированных истребителей МиГ-31. Самолеты отправили к местам постоянного базирования.