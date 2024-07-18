Российские и китайские корабли завершили совместные учения в Южно-Китайском море

орабли Военно-морского флота России и Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая завершили в Южно-Китайском море совместные военно-морские учения "Морское взаимодействие - 2024". Об этом сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота.

"В Южно-Китайском море завершились совместные военно-морские учения ВМФ России и ВМС Китая "Морское взаимодействие - 2024". Их основной целью являлось укрепление военно-морского сотрудничества между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой, а также поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - сказали на флоте.



В ходе совместных практических действий моряки двух стран отработали противолодочные действия и ведение морского боя, организацию противовоздушной обороны отряда кораблей, конвоирование судов. Совершенствовались также совместные действия по поиску и спасению на море.

В ходе учений было выполнено около 30 боевых упражнений, в том числе проведены совместные артиллерийские стрельбы по морским, береговым и воздушным целям.

От российской стороны в маневрах были задействованы корветы Тихоокеанского флота "Громкий" и "Резкий", от китайской - эсминец "Иньчуань", фрегаты "Дали" и "Хэншуй", а также универсальный транспорт снабжения "Вэйшаньху".

Первые совместные военно-морские учения ВМФ РФ и ВМС НОАК провели в 2005 году в Желтом море. С 2012 года они проходят на регулярной основе в различных регионах.