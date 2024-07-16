Российские танкисты застали врасплох ВСУ и попали на видео

Российские танкисты группировки войск «Запад» выдвинулись из засады и атаковали позиции ВСУ в зоне проведения СВО, сообщает Telegram-канал «Иди и смотри». На представленных кадрах экипажи Т-72Б3 1-й гвардейской танковой армии нанесли несколько ударов по противнику.

На видео заметно, как российские бойцы снимают с боевой техники маскировку в виде деревьев и выезжают к позициям ВСУ. По данным канала, в результате атаки танкисты лишили украинскую армию минометных расчетов, пулеметных точек и склада боеприпасов.

Ранее экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения ВДВ уничтожили укрепленные опорные пункты ВСУ с пехотой к северу от Вербового в Запорожской области, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что они помогли штурмовым группам с минимальными потерями занять новые позиции.

Также экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил России поразили пункт временной дислокации противника в зоне ответственности Западной группировки войск. В Минобороны РФ уточнили, что удар наносился при помощи авиационных бомб ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).