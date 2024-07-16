Эксперт в Италии назвал главные тенденции НАТО

Минувший юбилейный саммит НАТО подтвердил две тенденции: наращивание военной конфронтации Запада с РФ и попытки США ослабить Европу в политическом, военном, социальном и экономическом планах. Об этом пишет итальянский военный аналитик и главный редактор Analisi Difesa Джанандреа Гайани.

По его мнению, если первая тенденция сохранится по крайней мере до исхода президентских выборов в США, то "стремление ослаблять Европу будет только усиливаться при новой администрации". Причем, отмечает аналитик, неважно, будет ли это администрация республиканцев или демократов, "поскольку вне зависимости от того, кто занимает Белый дом, это в интересах Вашингтона".

Эксперт отмечает, что заявление о "необратимости приема" Украины в НАТО, даже если не подтверждено никакой конкретикой, само по себе означает "бесконечный конфликт с Россией" из-за потенциальной близости к Москве будущих американских баз. Учитывая некоторые решения и договоренности, заключенные в ходе саммита, включая размещение дальнобойных ракет в Германии, и о совместном производстве ракет большой дальности, аналитик делает вывод, что саммит в Вашингтоне стал еще одним шагом к эскалации противостояния с Россией, начало которому было положено в Бухаресте в 2008 году, когда в НАТО обещали принять Украину и Грузию. К этому, отмечает автор, добавляется повышение градуса напряженности с Китаем. Генсек НАТО Йенс Столтенберг напомнил, что "вопросы безопасности НАТО - больше не региональный вопрос, а глобальный".

"Хорошо бы понять, разделяют ли все европейские правительства линию на обострение отношений с Китаем", - задается вопросом аналитик.



Саммит НАТО, посвященный 75-летию создания Североатлантического альянса, прошел в Вашингтоне с 9 по 11 июля. В его итоговой декларации указано, что НАТО по-прежнему считает Россию главной угрозой для стран альянса. При этом страны НАТО планируют разработать рекомендации по стратегическому подходу к России. Кроме того, в документе содержится призыв не оказывать никакой военной помощи России в свете конфликта на Украине. Вместе с тем на саммите в Вашингтоне была достигнута договоренность предоставить €40 млрд военной помощи Украине в 2025 году.