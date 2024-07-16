Минобороны раскрыло, какие соединения вошли в состав Московского военного округа

Общевойсковая и танковая армия, а также соединения спецназа, радиоэлектронной борьбы и радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) вошли в состав Московского военного округа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что округ дислоцирован на территории двух федеральных округов и 19 регионов РФ.

"Штаб расположен в Москве", - говорится в сообщении (цитата по ТАСС).



Указ о воссоздании о воссоздании Ленинградского и Московского военных округов был подписан в феврале этого года. Согласно новому военно-административному делению РФ, в состав межвидового стратегического территориального объединения вошли Белгородская, Владимирская, Брянская, Воронежская, Калужская, Ивановская, Костромская, Курская, Липецкая, Московская, Смоленская, Нижегородская, Орловская, Рязанская, Тамбовская, Тверская, Тульская и Ярославская области, а также город Москва.

В начале марта тогдашний министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ВС РФ усилили группировки войск на северо-западном и западном стратегических направлениях на фоне расширения НАТО.

Как отмечал министр, это позволит существенно повысить эффективность управления войсками и силами.