Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о расстреле российского военнослужащего боевиками украинского «Азова»* (организация признана террористической в России и запрещена). Как сообщает ТАСС, он назвал боевиков фашистами, подчеркнув, что их надо уничтожать.

Напомним, что ранее «Азов»* опубликовал кадры с экшен-камеры одного из боевиков. В окопе он нашел раненного российского бойца, который сидел на земле безоружным и не мог оказать сопротивления. Боевик открыл огонь по нему, несмотря на то, что у него было время понять, что пленный не представляет никакой угрозы. Сослуживцы «азовца»* поддержали его действия по рации.

«Фашисты есть фашисты. Надо так и относиться, и их нужно уничтожать», — сказал Песков.



Ранее СК РФ сообщил, что расследует факт происшествия. Сотрудники ведомства установят все обстоятельства произошедшего и круг лиц, причастных к совершению преступлений.

СК заинтересовался убийством раненого бойца РФ «Азовом»*

* организация признана террористической в России и запрещена