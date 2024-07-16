Ученые рассказали о новом морском FPV-дроне "Барабулька"

Морской беспилотник "Барабулька", разработанный научно-образовательным центром "МореАгроБиоТех", может выполнять мониторинг экологической обстановки, обследовать акваторию и дно водоемов, помогать при проведении спасательных работ. Его главные достоинства - компактность и мобильность. Устройство можно перевозить в легковом автомобиле, собрать и спустить на воду за несколько минут.

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- Это безэкипажный катер, который является, по сути, FPV-дроном, - рассказал "РГ" директор НОЦ "МореАгроБиоТех" Алексей Чуклин. - Носовой отсек предназначен для расположения систем связи и видеонаблюдения. В кормовой части располагается двигатель, движитель и аккумуляторы. В центральном отсеке можно разместить какое-либо оборудование под нужды заказчика.

"Барабулька" управляется оператором с берега либо катера. Изображение и данные датчиков могут передаваться на планшет, смартфон, монитор компьютера либо на FPV-очки или шлем.

Устройство позволит вывести на новый уровень проведение научно-исследовательских работ на морях, озерах, реках, выполнение экологического и других видов мониторинга, уверена авторы проекта. При необходимости на аппарате можно установить оборудование для забора проб либо для построения трехмерной карты дна.

Также его можно использовать для спасательных работ. Например, доставить индивидуальные средства спасения к месту крушения лодки или судна.

- Главное, на что мы ориентировались при разработке, - безэкипажный катер должен быть легким, мобильным, быстро приводиться в действие без специального пункта обеспечения или места для оператора, - говорит директор Института радиоэлектроники и интеллектуальных технических систем Севастопольского госуниверситета Алексей Кабанов. - Его полезная нагрузка - около 10-15 килограммов, что позволяет доставлять в определенное место приборы либо устройства.

Кроме этого, можно установить различное гидроакустическое оборудование, которое используется для разведки акваторий, анализа дна и так далее.

По словам разработчиков, они старались сделать аппарат простым в эксплуатации и доступным по цене. У модели уже есть потенциальные заказчики - представители компаний из коммерческого и исследовательского сектора.