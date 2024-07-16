Украинской армии не хватит сил начать наступление из-за стабильного продвижения Вооруженных сил (ВС) РФ вперед. Вероятность наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) оценила корреспондентка Кавита Шарма в репортаже для немецкого канала N-TV.

«Аналитики оценивают военную стратегию ВС России как базирующуюся на медленном, устойчивом наступлении, которое предполагает, что ВСУ не хватит сил для контрнаступления в обозримом будущем», — заявила журналистка.



Корреспондентка выразила мнение, что обещанные Западом Киеву истребители F-16 не изменят положение ВСУ на фронте в их пользу. Как утверждает Шарма, украинская армия получит от западных стран лишь старые модели самолетов.

ВСУ признали низкую эффективность западного оружия

Ранее замглавы офиса украинского президента Игорь Жовква сообщил, что Бельгия поставит Киеву 30 истребителей F-16 к 2028 году.

При этом президент Украины Владимир Зеленский просил западные страны передать Киеву 128 таких самолетов, отметив, что это равно их общему количеству, которое имеется у западных партнеров.