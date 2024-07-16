В США заявили о проблемах с выполнением атомного пакта

США столкнулись с проблемами в производстве атомного подводного флота для Австралии в рамках военного пакта AUKUS, отставая от намеченных сроков. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Если перемотать на 10 лет вперед, я буду шокирован, если у австралийцев появится подлодка. Кажется слишком оптимистичным думать, что все эти инвестиции окупятся к тому времени», — приводит издание слова Тодда Харрисона, старшего научного сотрудника Американского института предпринимательства.



Как отмечают авторы материала, власти США, Великобритании и Австралии опасаются критики пакта из-за отсутствия видимых результатов. Ситуация осложняется модернизацией американского флота из-за чего верфи неспособны выполнить текущие обязательства перед Канберрой.

AUKUS — трехстороннее партнерство США, Австралии и Великобритании, созданное в 2021 году с целью обеспечения безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, прежде всего акватории Южно-Китайского моря. Данный военный пакт предполагает первый компонент в виде совместного производства тремя странами атомного подводного флота и обмена технологиями по данному вопросу.

13 марта власти Австралии понадеялись на получение атомных подводных лодок от США, несмотря на частичное сокращение Вашингтоном финансирования производства военных судов. Министр оборонной промышленности Пэт Конрой подчеркнул, что постоянно слышит слова о кризисе AUKUS, что не соответствует действительности.