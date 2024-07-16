Работа гаубицы «Мста-Б» ВС России по целям в зоне СВО попала на видео

Военный корреспондент Андрей Руденко опубликовал в Telegram-канале видео работы гаубицы «Мста-Б» Вооруженных сил России в зоне СВО. На них видно, как бойцы заряжают орудие и производят выстрелы.

То, что противник стягивает свои подразделения в лесопосадку и планирует дальнейшие действия сообщила разведка, уточнил журналист. Поразить цель помогла корректировка с БПЛА. Российский военнослужащий на кадрах рассказывает, что порой достаточно трех снарядов, чтобы точно уничтожить цель.

Цель была поражена. Стреляли на дальности 10 километров осколочно фугасным снарядом. Порой хватает трех снарядов и цель точно поражает, — рассказал солдат.



Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал кадры охваченного дымом Волчанска, где продолжаются ожесточенные бои. На панораме сложно найти уцелевшие здания. На видеозаписи, снятой высоко над землей, видны взрывы и стелющиеся от попаданий снарядов дым с пылью. Штурм города начался в мае этого года.

Американские конгрессмены тем временем направили письмо советнику президента США по нацбезопасности Джейку Салливану, где выразили обеспокоенность хорошей адаптацией российской армии к развернутым на Украине западным вооружениям. Как пишет агентство Reuters, авторы послания подчеркнули, что эффективность некоторых из них теперь «подорвана».