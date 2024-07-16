Как Пригожин наказывал вагнеровцев за невыполнение задания

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин очень грамотно подбирал людей и персонал вокруг себя, так как он сам был грамотным менеджером. Социальный лифт в компании был быстрым в обоих направлениях. Об этом «ФедералПресс» рассказал бывший вагнеровец Вадим.

«Пригожин мог легко взять к себе человека, но, увидев его некомпетентность, так же легко выкинуть его. Для последнего было достаточно, если человек не смог ответить хотя бы на один его вопрос. Ему было нужно, чтобы сотрудник сразу мог доложить информацию. Если же этого не происходило, то человек сразу же вылетал с этого места», – отметил военнослужащий.



По его словам, социальный лифт в ЧВК был очень быстрым. Человек со способностями быстро замечался и быстро продвигался. За короткое время, например, за командировку, в течение 6–9 месяцев, он мог из рядового бойца (штурмовика, стрелка) занять крупную руководящую должность – стать командиром крупной группы.

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Автор телеграм-канала «Дневник штурмовика» уточнил, что был и лифт вниз. Можно было легко слететь с должности за невыполнение задач, а задачи в «Вагнере» выполнялись очень четко.

«Евгений Викторович мог назначить сотрудника очень быстро. К примеру, человека, который курировал проект К (заключенных) он назначил, просто тыкнув в него пальцем и сказав: «За это теперь отвечаешь ты». Для назначенного сотрудника это было как гром среди ясного неба. Это было одномоментно. Мгновенный социальный лифт: человек занимал одну должность и за минуту он прыгал несколько ступенек вверх. Это стимулировало хорошо выполнять задачи», – подытожил военный.



Также экс-боец ЧВК уточнил, что в меньшей степени в «Вагнере» играли роль какие-то связи, знакомства. Напомним, стало известно, за что Пригожин выписывал медсестрам премии размером с годовую зарплату.