В Минобороны Украины пригрозили штрафами мужчинам за рубежом

Военнообязанные украинские мужчины за рубежом, не обновившие данные воинского учета, тоже получат административный штраф. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Катерина Черногоренко в интервью YouTube-каналу «Есть вопросы».

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Черногоренко пригрозила административными штрафами украинцам, не успевшим обновить данные воинского учета. При этом она отметила отсутствие инструментов для реализации подобного решения.

«Они являются такими же гражданами, так и работает справедливость», — заявила замглавы украинского Минобороны.



Чиновник добавила, что министерство совместно с Генеральным штабом ВСУ будут работать над решением проблемы.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая посоветовала военнообязанным украинцам за рубежом отказаться от гражданства. По ее словам, не желающие вставать на воинский учет мужчины должны сдавать паспорта.