Губернатор привел подробности уничтожения беспилотника над Воронежем

Один человек пострадал при ночном налете беспилотника на Воронежскую область. Подробности перехвата беспилотника в небе над регионом привел губернатор Александр Гусев в Telegram.

По словам Гусева, в результате падения обломков беспилотника житель поселка Подгоренского получил резаную рану правого предплечья. Помимо этого, было повреждено остекление в нескольких домах — проживающих в них людей временно разместили в убежище.

В результате падения фрагментов дрона также было нарушено энерго- и газоснабжение. Подача энергии уже восстановлена, подчеркнул Гусев. Для установления точного размера ущерба в населенном пункте создана оценочная комиссия.

В ночь на 16 июля украинские войска атаковали пять российских регионов, одним из них была Воронежская область. По данным военного ведомства, в небе над регионом был перехвачен один беспилотник.

Наиболее массированный удар украинские войска нанесли по соседней с Воронежской Ростовской области, где было сбито девять дронов.