Байкеры из известного мотоклуба в России примкнули к ВСУ

Байкеры из международного мотоклуба Bandidos примкнули к Вооруженным силам Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах. По его словам, в рядах ВСУ замечены байкеры из России, Казахстана и с Украины.



Был проведен анализ интернет-ресурсов, связанных с мотоклубом Bandidos, а также мониторинг социальных сетей членов организации. Проверка фотоматериалов показала, что некоторые представители клуба из России, с Украины и из Казахстана являются военнослужащими ВСУ, — сказал источник.



По данным инсайдера, мотоклуб продолжает работать в России. Штаб-квартира Bandidos расположена в американском Техасе и имеет сеть филиалов в 22 странах.

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Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук рассказал, что вступившие в ряды ВСУ иностранные наемники получают порядка $1500 (132 тысячи рублей) за день. По его словам, формально работу оплачивает Украина, однако деньги на их содержание выдают сами западные страны.

Эксперт отмечает, что к ВСУ присоединилось большое количество наемников из стран НАТО. Значительную часть из них составляют поляки. Затем идут англичане, французы и американцы. Есть и немцы, которые делятся на две категории. Одни выполняют функции советников, инструкторов и обслуживающих технику специалистов. Другие — бывшие военные, прибывшие за деньгами.