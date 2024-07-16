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Эксперт рассказал, что партизаны начали травить солдат ВСУ на двух направлениях

Украинское партизанское движение, не поддерживающее связь с Вооруженными силами России, начало травить солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, случаи отравления украинских солдат едой и водой, полученной от так называемых волонтеров, выявлены на харьковском и донецком направлениях.

Партизаны начали травить солдат ВСУ на двух направлениях
© globallookpress.com

По его словам, военнослужащим ВСУ "остро не хватает" продуктов и питьевой воды - эти потребности украинское командование закрывает при частичной помощи волонтерских движений.

"Украинские силы сопротивления - партизанское движение, не поддерживающее связь с ВС РФ, - начали травить украинских боевиков. <...> Так, в последнее время на донецком и харьковском направлениях участились случаи отравлений военнослужащих. Стало известно, что в районе населенного пункта Часов Яр взвод украинских боевиков получил серьезные отравления из-за употребления минеральной газированной воды, поставленной "волонтерами". Под Липцами зафиксировано несколько летальных случаев после употребления привезенных частниками мясных консервов", - рассказал Марочко со ссылкой на собственные источники.

По словам собеседника агентства, Служба безопасности Украины занялась расследованием упомянутых случаев отравления, однако "никаких фактов, указывающих на РФ, выявить не удалось".

Военные новости
Андрей Марочко
СБУ