Украинское партизанское движение, не поддерживающее связь с Вооруженными силами России, начало травить солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, случаи отравления украинских солдат едой и водой, полученной от так называемых волонтеров, выявлены на харьковском и донецком направлениях.

По его словам, военнослужащим ВСУ "остро не хватает" продуктов и питьевой воды - эти потребности украинское командование закрывает при частичной помощи волонтерских движений.

"Украинские силы сопротивления - партизанское движение, не поддерживающее связь с ВС РФ, - начали травить украинских боевиков. <...> Так, в последнее время на донецком и харьковском направлениях участились случаи отравлений военнослужащих. Стало известно, что в районе населенного пункта Часов Яр взвод украинских боевиков получил серьезные отравления из-за употребления минеральной газированной воды, поставленной "волонтерами". Под Липцами зафиксировано несколько летальных случаев после употребления привезенных частниками мясных консервов", - рассказал Марочко со ссылкой на собственные источники.



По словам собеседника агентства, Служба безопасности Украины занялась расследованием упомянутых случаев отравления, однако "никаких фактов, указывающих на РФ, выявить не удалось".