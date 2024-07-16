Группировка войск «Восток» сорвала попытки усиления передовых позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Левадное и Чаривное, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев. Кроме того, огнем артиллерии и тяжелыми огнеметными системами были поражены опорные пункты и места скопления живой силы и техники 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 108-й и 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Никольское, Макаровка и Луговское.

Подразделения группировки войск „Восток“ продолжают выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. В ходе активных действий подразделения группировки улучшили положение по переднему краю, сорвали попытки усиления передовых позиций противника в районах Левадного и Чаривного, — сказал он.

Он уточнил, что в течение суток подразделениями группировки были уничтожены до 125 военнослужащих противника, бронетранспортер M113, две буксируемые гаубицы FH-70, орудие Д-20. Также противник потерял две единицы автомобильной техники, три беспилотных летательных аппарата самолетного типа и два пункта боепитания противника.

Ранее артиллеристы 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожили из противотанковой пушки МТ-12 «Рапира» украинские минометы и пехоту ВСУ в зоне проведения спецоперации. В Минобороны добавили, что боевая работа «Рапиры» считается высокоточной, а само орудие военнослужащие называют «снайперской винтовкой» за простоту, точность и безотказность в эксплуатации.

Минобороны также информировало, что российские бойцы взяли под контроль населенный пункт Урожайное в ДНР. По данным оборонного ведомства, настоящее время проводится зачистка и разминирование села.